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ТАСС

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн

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Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен.
Источник изображения: rossaprimavera.ru

В голландском правительстве отметили, что общий объем оказанной помощи с начала конфликта достиг €2,6 млрд

ГААГА, 15 декабря. /ТАСС/. Нидерланды направили Украине военную помощь на €550 млн за последние два с лишним месяца. Об этом говорится в распространенном голландским правительством сообщении.

"С 3 октября Украине была оказана военная помощь на €550 млн, - отметили власти. - В основном речь идет о закупаемом на рынке оборудовании. Таким образом, общий объем оказанной военной помощи с момента начала конфликта на Украине достиг €2,6 млрд".

В частности, за последние два месяца Нидерланды поставили боевые машины, системы ПВО, вооружение, боеприпасы и беспилотники. Кроме того, Украине переданы оборудование для разминирования, полевые госпитали, палатки, краны и медикаменты. Также были поставлены запасные части к различной технике и транспортным средствам.

"Очень важно, чтобы союзники продолжали поддерживать Украину, - отметила и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен. - Нидерланды также должны продолжать способствовать этому, мы не можем оставить Украину в одиночестве. С нашей поддержкой мы гарантируем, что Украина сможет продолжать борьбу. Она не должна проиграть эту битву".

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Страны
Нидерланды
Украина
Проекты
БПЛА
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