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ТАСС

Источник: носитель "Калибров" "Наро-Фоминск" планируют к передаче ВМФ до конца года

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Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Спуск на воду новейшего малого ракетного корабля проекта 21631 "Наро-Фоминск".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

По словам собеседника агентства, в настоящее время корабль находится на сдаточной базе на Балтике

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Носитель "Калибров", малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" проекта 21631 строительства Зеленодольского завода (входит в корпорацию "Ак Барс") планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ до завершения 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Сдача МРК "Наро-Фоминск" планируется до завершения уходящего года. В настоящее время после завершения госиспытаний корабль находится на сдаточной базе на Балтике, где и будет служить", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В августе сообщалось, что корабелы АО "Зеленодольский завод имени Горького" отправили на внешнюю испытательную базу в Кронштадт МРК "Наро-Фоминск" - 11-й корабль проекта. МРК проследовал на Балтику по внутренним водным путям.

В пресс-службе завода напомнили, что МРК "Наро-Фоминск" был заложен на стапеле предприятия в феврале 2018 года. Торжественная церемония спуска на воду корабля состоялась в декабре 2022 года.

МРК проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время десять кораблей данного проекта уже несут службу в составе ВМФ России. Каждый из них является носителем универсального корабельного стрельбового комплекса на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Кронштадт
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
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