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В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80

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Танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В Калуге возобновили производство газотурбинных двигателей ГТД-1000ТФ для танков Т-80. Об этом пишут «Калужские губернские ведомости».

Производство организовано заводом «Калужский двигатель», который с 1985-го выпускал по 1500 агрегатов ГТД-1000ТФ.

В настоящее время перед предприятием российского региона поставлена задача не только возобновить выпуск ГТД-1000ТФ, но и создать более мощный газотурбинный двигатель для танка.

В ноябре военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отнес танки Т-80 к одному из наиболее эффективных видов российской техники в зоне специальной военной операции.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
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