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ЦАМТО

KNDS и Leonardo формируют стратегический оборонный альянс

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Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд)
Германская 155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 и управляемый дальнобойный подкалиберный артиллерийский выстрел Leonardo OTO Vulcano 155 GLR калибра 155 мм (слева - в поддоне, справа - сам снаряд).
Источник изображения: soldat-und-technik.de

ЦАМТО, 15 декабря. Итальянская группа Leonardo и франко-германская KNDS (KMW+Nexter Defense System) 13 декабря объявили, что под эгидой Минобороны Италии подписали соглашение о дальнейшем развитии и интенсификации сотрудничества.

Целью данного решения является создание "подлинно европейской оборонной группы", а также более тесное сотрудничество в области электроники для наземных систем.

Как ожидается, стратегический альянс позволит реализовать программы сотрудничества между европейскими странами путем укрепления их национальной промышленной базы и разработки бронетехники нового поколения, включая основную наземную боевую систему (MGCS).

Альянс поддерживает стратегию, определенную Министерством обороны Италии в "Программе перспективного планирования на 2023-2025 годы" (Documento Programmatico Pluriennale: DPP) и "План действий", недавно подписанный правительствами Италии и Германии.

Кроме того, Leonardo и KNDS подписали соглашение о совместной реализации программы закупки основного боевого танка (ОБТ), созданного на базе "Леопард-2A8". Компании будут сотрудничать в разработке, производстве и обслуживании "Леопард-2A8" для СВ Италии, а также сопутствующих специализированных платформ.

По данным итальянского издания Rivista Italiana Difesa, компании будут сотрудничать в разработке, производстве и обслуживании ОБТ "Леопард-2A8" в версии для СВ Италии (по сути, "Леопард-2A8" EOPARD 2A8IT) и его специальных версий (мостоукладчик, БРЭМ и инженерная машина). Всего планируется приобрести около 300 машин, включая боевой и специальные варианты. Итальянская версия ОБТ, в частности, будет оснащена системой управления огнем, системами связи и боевого управления (а, возможно, и элементами башни), поставленными компанией Leonardo.

Альянс между Leonardo и KNDS направлен на развитие возможностей производства и разработки оборонной продукции в Италии и ее использования в перспективных европейских и экспортных проектах.

Министерство обороны Италии в настоящее время работает над двумя крупными программами модернизации Сухопутных войск, включая закупку ОБТ "Леопард" и сопутствующих машин поддержки, а также новых боевых машин пехоты (БМП), получивших обозначение AICS plus.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Продукция
Leopard-2
MGCS
Компании
Leonardo
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