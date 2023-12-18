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Интерфакс-АВН

Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Electron в пятницу успешно вывела на орбиту японский радиолокационный спутник QPS-SAR-5 (Tsukuyomi-I), оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием The Moon God Awakens запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 17:05 по местному времени (в 7:05 мск). Космический аппарат дистанционного зондирования Земли массой 100 кг компании "Японский институт Q-shu космических пионеров" (iQPS) был выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который будет размещен на орбите высотой 575 км, обеспечит высокое разрешение снимков. Он присоединится к аналогичному японскому аппарату, который ранее был выведен на орбиту.

Японская компания iQPS планирует в перспективе развернуть орбитальную группировку из 36 таких аппаратов, что позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более 10 минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Япония
Компании
Rocket Lab
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