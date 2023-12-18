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Военное обозрение

В Китае спущен на воду четвёртый универсальный десантный корабль проекта 075

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае спущен на воду четвертый универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075. Церемония прошла 14 декабря 2023 года на верфи китайского судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае.

Завершенный основным строительством УДК был выведен из сухого дока и поставлен к достроечной стенке для проведения оставшихся работ. Названия корабль еще не получил, или об этом пока официально не сообщали. Также нет информации по срокам достройки корабля, китайцы вообще не любят распространяться про свои достижения в строительстве любой военной техники, предпочитая дожидаться официальных сообщений.

На сегодняшний день в составе ВМС НОАК находятся три УДК данного проекта, головной "Хайнань" вошел в состав Южного флота, а первый и второй серийные "Гуанси" и "Аньхой" несут службу в составе Восточного флота. Ранее сообщалось, что Китай ограничит серию тремя универсальными десантными кораблями проекта 075, но был заложен четвертый. Возможно, что он не последний.

Универсальные десантные корабли проекта 075 полностью разработаны китайскими конструкторами. УДК сопоставимы по размерам в своем классе с УДК американского флота типа Tarawa, Wasp и America. По имеющейся информации, длина кораблей проекта 075 составляет от 235 до 250 м, а полное водоизмещение - 36 тысяч тонн (данные из китайских источников), американские же УДК такого же класса имеют длину 254-257 метров и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн.

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Страны
Китай
США
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