Казахстан прорабатывает возможность продолжения космических исследований на МКС

Также власти республики изучают вопрос отправки на орбиту казахстанского космонавта

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают вместе с Россией вопрос продолжения космических исследований на Международной космической станции и отправки на орбиту казахстанского космонавта. Об этом сообщил на брифинге министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Мы эту работу планомерно начинаем, я не могу сейчас сказать о конкретных сроках, потому что все зависит в том числе от бюджетного финансирования. Мы обратились к российской стороне с тем, чтобы наиболее возможные мягкие условия, связанные с бюджетом, они предоставили в связи с тем, что есть партнерские взаимоотношения. У нас до этого летали три космонавта, и мы хотим продолжить те космические исследования, которые они проводили", - сказал Мусин, отвечая на вопрос ТАСС о возможной отправке казахстанского космонавта на орбиту.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью "Известиям", что с Казахстаном обсуждается вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта.

Как отметил Мусин, сейчас несколько научных институтов разрабатывают программы возможных исследований на МКС. "Для отправки космонавта нужна соответствующая научная программа. После того как будет выбрана научная программа, мы более точно определим сроки и сможем назвать детали по отправке казахстанского космонавта на МКС", - пояснил он. Министр уточнил, что космонавт будет выбираться под конкретную научную программу. Он должен будет пройти медицинское обследование и состоять в отряде космонавтов.

Первым космонавтом Республики Казахстан стал Айдын Аимбетов, который совершил полет в космос в сентябре 2015 года. Он работал на МКС в составе 18-й экспедиции посещения, был доставлен на орбитальную станцию на российском корабле "Союз ТМА-18М" и возвращен на Землю на "Союзе ТМА-16М". До Аимбетова полеты в космос совершили Токтар Аубакиров (1991) и Талгат Мусабаев (1994, 1998, 2001).