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На Западе оценили темпы производства танков в России

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Отправка танков Т-90М "Прорыв"
Отправка танков Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости

Несмотря на санкции, российские предприятия смогли нарастить производство танков и другой бронетехники в 2023 году. Темпы выпуска машин оценило западное издание Army Recognition.

В публикации приводят слова российского военного эксперта Виктора Мураховского, который сообщил, что оборонная промышленность страны поставила армии около 2,1 тысячи танков различных типов.

Отмечается, что в 2020 году российские военные получили 120 танков Т-72Б3, а в 2023-м Вооруженным силам передали 840 единиц. Также в этом году изготовили 210 танков Т-90М «Прорыв».

«Очевидно, что, несмотря на ряд серьезных проблем, России удалось интенсифицировать производство танков и бронемашин», — пишет издание. Автор предположил, что российская промышленность сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров и санкционным давлением.

Ранее в декабре стало известно, что парки боевых машин танкового и мотострелкового соединений общевойсковой армии Центрального военного округа пополнила партия из 15 танков Т-90М.

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация увеличила производство танков в семь раз, а производство легкой бронетехники выросло в 4,5 раза.

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