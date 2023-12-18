Дания предоставит в течение трех лет военную помощь Украине на миллиард долларов

ЦАМТО, 15 декабря. Новый, самый крупный пакет военной помощи Украине от Дании на сумму 7 млрд. крон (более 1 млрд. долл.) рассчитан на трехлетний период.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило правительство королевства.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство королевства представит на рассмотрение парламенту пакет военной помощи Украине почти на 1 млрд. долл., который может включать танки, БЛА и боеприпасы. Она также подчеркнула, что Дания вместе с партнерами передаст Украине самолеты F-16.

"Четырнадцатый пакет помощи предусмотрен в размере 7 млрд. крон (более 1 млрд. долл.), сверх этого выделяется 1,75 млрд. крон (более 253 млн. долл.) на закупку продукции напрямую от промышленности Дании для Украины... Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 млрд. крон (более 144 млн. долл.) в 2024 году, 500 млн. крон (более 72 млн. долл.) в 2025 году и 250 млн. крон (более 36 млн. долл.) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования", – сообщается в релизе на сайте правительства Дании.

Как отмечает "РИА Новости", помимо танков, БЛА и боеприпасов в пакет войдут средства ПВО, антидроновое оборудование, военно-морская техника. Что касается средств, выделяемых на закупку ПВН напрямую у промышленности, то они "будут направлены на производство тех систем вооружения, в которых нуждается Украина".