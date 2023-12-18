Производитель БПЛА из ФРГ откроет центр разработок на Украине

Минцифры Украины сообщило, что компания откликнулась на призыв Киева основать производство в стране

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Немецкая компания - производитель беспилотников Quantum-Systems создает центр исследований и разработок на Украине. Об этом в комментарии крупнейшему украинскому сообществу разработчиков DOU заявил главный операционный директор компании по Украине Александр Бережной.

"В 2024 году на Украине будут производить запасные части для дронов Vector, а в 2025-м планируется уже полная сборка этих БПЛА. Чтобы реализовать эти планы, мы арендовали помещение площадью несколько тысяч квадратных метров для нашей команды по производству, исследованиям и разработкам. Над этим проектом будут работать ориентировочно 40 специалистов", - отметил Бережной. Весной этого года Quantum-Systems открыла в стране центр по сервису, поддержке, обучению и логистике.

"Украинский центр исследований будет расти, будет сочетать software- и hardware-инженерию. Каких именно специалистов мы будем искать, пока не могу сказать. Также из соображений безопасности не могу сообщить, где именно будет располагаться центр, и не могу назвать точное число операторов дронов, которых мы уже подготовили. Однако отмечу, что мы это делаем очень быстро и речь [идет] о нескольких десятках операторов ежемесячно", - сказал Бережной.

В свою очередь Минцифры Украины сообщило в своем Telegram-канале, что компания откликнулась на призыв украинского правительства основать производство в стране.

Как пишет украинское издание "Экономическая правда", беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток. Компания сотрудничает с Минобороны Украины - на нужды Вооруженных сил Украины переданы сотни таких БПЛА.