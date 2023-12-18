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Военное обозрение

Италия присоединилась к франко-германскому проекту MGCS по созданию перспективного танка

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Италия приняла решение поучаствовать в создании новейшего перспективного танка Main Ground Combat System (MGCS), разработкой которого заняты Германия и Франция. Накануне итальянская компания Leonardo и франко-немецкий консорциум KNDS подписали соглашение о создании альянса.

Италия присоединилась к Франции и Германии в программе создания не только перспективного танка MGCS следующего поколения, но и "других перспективных платформ". В совместном заявлении, сделанном после подписания соглашения говорится, что три страны намерены создать европейский альянс для реализации проектов в области наземной техники.

Целью является создание действительно европейского оборонного альянса и, кроме того, более тесное сотрудничество в области наземной техники. Leonardo и KNDS будут работать над разработкой платформ для бронетехники будущего поколения, включая Основную наземную боевую систему (MGCS)

- говорится в заявлении.

Программа Main Ground Combat System (Основная наземная боевая система) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc примерно к 2035 году. Стороны договорились разделить расходы на создание нового танка пополам, также оговорено, что обе страны получат "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе. Работы ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, а также французская Nexter systems.

На данный момент известно, что новый танк получит пушку калибра 130 мм, новый гибридный двигатель и новейшую броню, экипаж будет сокращен до двух человек, при этом заряжание пушки будет производиться вручную.

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Страны
Германия
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Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Leonardo
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Rheinmetall
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