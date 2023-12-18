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ЦАМТО

Airbus Helicopters подписала контракт на поставку вертолетов H-145M ВС Германии

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 15 декабря. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании 14 декабря с командованием ВС Германии контракта на поставку до 82 многоцелевых вертолетов H-145M.

Контракт предусматривает твердый заказ на 62 машины и опцион на 20 дополнительных вертолетов.

Это самый крупный в истории компании единовременный заказ на поставку вертолетов H-145M, а также модульной системы управления вооружением HForce. Кроме того, соглашение включает обеспечение технической поддержки в течение семи лет.

Как планируется, 57 вертолетов будут переданы СВ Германии, а 5 ед. – силам специальных операций ВВС. Первые поставки запланированы уже на 2024 год.

H-145M – это многоцелевой военный вертолет, обладающий широким спектром возможностей. Он может быть оперативно реконфигурирован из ударного варианта с неуправляемым и управляемым вооружением и системой самообороны в версию для специальных операций, включая систему быстрой высадки по тросам. Комплексные пакеты оборудования включают возможности подъема и транспортировки груза на внешней подвеске. Кроме того, H-145M включает опции для адаптации к новым задачам, в т.ч. возможность интеграции с группами пилотируемых и беспилотных средств.

Базовая версия H-145M будет оснащена стандартным комплектом оборудования, в т.ч. разработанной Airbus Helicopters системой управления вооружением HForce. Это позволит ВС Германии обучать пилотов на вертолетах того же типа, что применяются в боевых условиях, снизить издержки и повысить профессионализм.

H145M – военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Налет семейства H-145 на сегодняшний день превышает 7 млн. часов. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. ВС Германии уже эксплуатируют 16 вертолетов H-145M LUH SOF и 8 вертолетов H-145 LUH SAR. В составе СВ США насчитывается около 500 вертолетов UH-72 "Лакота" семейства H-145. В настоящее время операторами H-145M также являются Венгрия, Сербия, Таиланд и Люксембург. Кипр заказал шесть вертолетов этого типа.

H-145M оснащен двумя двигателями Turbomeca Arriel 2E с цифровой системой управления (FADEC). Вертолет оборудован цифровым комплектом авионики Helionix с мощным 4-осевым автопилотом, что значительно снижает нагрузку на пилотов. Низкий уровень шума делает H-145 одним из самых "тихих" вертолетов в своем классе.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2023 года стало известно, что ВС Германии планируют снять с вооружения флот ударных вертолетов "Тайгер UHT" компании Airbus в пользу приобретения большего количества многоцелевых H-145M, которые могут быть вооружены ракетами класса "воздух-поверхность" большой дальности. Бундесвер предполагал закупить 82 вертолета за 3,05 млрд. евро и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами "Спайк".

Следует отметить, что командование ВС Германии практически с момента закупки заявляло о наличии технических проблем и низкой боеготовности вертолетов "Тайгер". К примеру, бывший министр обороны Кристин Ламбрехт в конце апреля 2022 года заявила в Бундестаге, что только девять из 51 вертолета "Тайгер" находятся в пригодном к эксплуатации состоянии.

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Страны
Венгрия
Германия
Кипр
Люксембург
Сербия
США
Таиланд
Продукция
UH-72
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
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