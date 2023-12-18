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Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

Сильнейшие российские дроны, которые превосходят украинские, — это «Герань» и «Ланцет». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам специалиста, дрон «Ланцет-3» не имеет аналогов в мире.

«Ланцет» — это барражирующий боеприпас, который позволяет вести разведку и уничтожение любой техники, которая находится на поле боя

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке

«"Герань" — это тоже наше производство, которое было уже налажено в период проведения специальной военной операции. Мы знаем о том, что они прошли определенную стадию модернизации. На них стоит реактивный двигатель со скоростью 800 километров в час. Они эффективно наносят ущерб военной инфраструктуре Украины», — рассказал Матвийчук.

Ранее украинский командир роты «Ахиллес» 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко признал, что на один украинский беспилотник приходится семь российских. Он также заявил, что из-за разницы в количестве техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены экономить дроны и использовать их лишь при наличии цели.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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