Немецкий эксперт: Россия планирует продолжить спецоперацию и захватить всю левобережную Украину

Источник изображения: topwar.ru

Кремль не пойдет на переговоры, по планам Москвы под контроль России должна перейти вся левобережная Украина. Специальная военная операция будет продолжаться до 2026 года. Об этом пишет немецкий аналитик Bild Юлиус Репке.

Эксперт, ссылаясь на данные источников из немецкой разведки пишет, что российские войска рассчитывают взять Харьков, Днепропетровск и Запорожье. При этом никаких переговоров вести Москва не планирует, хотя будет заявлять о готовности к диалогу. В общем, российское командование разрабатывает новый план войны, а переговоры - это отвлекающий маневр.

Планы у Москвы грандиозные, сообщает немец. Сначала российская армия установит "полный контроль" над территориями Донецкой и Луганской областей, на это будет отведен весь 2024 год, а также дойдет до реки Оскол в Харьковской области. Затем ВС России начнут наступать и захватывать левобережную Украину, включая крупные города Харьков, Днепропетровск и Запорожье. А вот на Херсонском направлении за Днепр не пойдут, так что Херсон и Одесса останутся за Украиной, "успокоил" Репке читателей. Все это должно завершиться до конца 2026 года.

Источник изображения: topwar.ru

Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом

- приводит аналитик слова источника из разведки.

Что будет после 2026-го года немцы еще не придумали, они так далеко не заглядывали, но отметили, что захват новых территорий российской армией возможен только при отсутствии западной военной помощи. Если поставки вооружений продолжатся, России вряд ли удастся захватить новые регионы.