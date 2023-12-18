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ТАСС

МО: танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться защитой от наведения высокоточного оружия

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Новейший основой боевой танк Т-80БВМ впервые применен в боевой обстановке в ходе спецоперации по защите Донбасса. Фото Владимира Карнозова
Новейший основой боевой танк Т-80БВМ впервые применен в боевой обстановке в ходе спецоперации по защите Донбасса. Фото Владимира Карнозова.

Как сообщили в ведомстве, улучшения продиктованы опытом применения бронетехники в СВО

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов. Как сообщили в Минобороны России, эти улучшения продиктованы опытом применения бронетехники в зоне спецоперации (СВО).

"На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на этих машинах оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, действующим на южнодонецком направлении, а также уничтожают живую силу и бронетехнику противника.

В Минобороны подчеркнули, что новый многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки танка. Это позволяет Т-80БВМ уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.

Ранее в эфире телеканала "Звезда" представитель Минобороны РФ сообщал об апробации на Т-80БВМ системы подавления каналов GPS и каналов управления беспилотниками. По его словам, они рассчитаны на все типы дронов, которые применяются противником в зоне специальной военной операции. 

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