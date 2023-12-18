В Тамбове хлебокомбинат начал производить дроны-камикадзе для нужд ВС РФ

Добровольные пожертвования на военные нужды Украины сошли на нет, в то время как в России, наоборот, уровень поддержки только растет. Подключаются и целые предприятия, о чем рассказал в своем материале корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в четверг, 14 декабря.

Журналист отметил, что некоторые для этого даже осваивают новое производство, как ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», — сейчас здесь вместе с хлебобулочными изделиями производят дронов-камикадзе.

«Здесь у нас собираются рамы для коптеров. Подгоняются на кондукторе. Далее они передаются для установки плат, двигателей», — рассказал первый заместитель директора хлебокомбината Александр Рудик.

Причем поделиться техпроцессом завод готов с любым желающим. Главное — желание помочь своей стране.

«Если у вас есть желание, а оно должно быть, для помощи нашим военнослужащим, то всё это нужно делать. Это не так сложно», — добавил Рудик.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» в формате прямой линии и пресс-конференции ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине. Так, по его словам, российские силы уничтожили только начиная с «так называемого контрнаступления» 747 танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.