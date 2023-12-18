«Известия» показали заступление на дежурство ракетного полка мобильных «Ярсов»

В Бологовском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Об этом 15 декабря сообщает корреспондент «Известий» Вячеслав Харченко.

Автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство. Военный оркестр исполнил гимн России, ознаменовав завершение воинского ритуала развода дежурных смен.

По словам командира ракетного полка Максима Вячеславовича, Бологовское ракетное соединение получило технику нового поколения, не имеющую аналогов.

«Ярс», как отметил Харченко, можно было бы назвать преемником «Тополя», однако новинка способна справиться с гораздо более широким спектром задач.

«Конструкторы сделали «Ярс» практически неуязвимым на всех этапах полета — от старта до поражения цели», ― рассказал корреспондент.

Длина межконтинентальной ракетной установки составляет 22,6 м, а ее стартовая масса равна 46 т. Головная часть установки несет в себе как минимум три боевых блока, что позволяет одному такому «Ярсу» поразить не менее трех целей, находящихся на расстоянии свыше 10 тыс. км.

«Ярс» ― оружие мегатонного класса. Эти ракеты неуязвимы для систем противоракетной обороны, благодаря чему российская разработка со стопроцентной вероятностью может достигнуть заданной цели.

«Подготовка проходила достаточно интересно, сложностей практически никаких не возникло. Находясь за рулем такого агрегата, всегда восторгаешься его силой», ― рассказал один из военнослужащих.

Ранее, 25 октября, в ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания началась в тот же день и проходила под руководством президента России Владимира Путина. В начале маневров глава государства заслушал доклад министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о ее проведении.

До этого, 14 марта, министр обороны России Сергей Шойгу в связи с проводимой специальной военной операцией РФ по защите Донбасса поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения Россия превосходит не только сегодняшнего противника, но и вооруженные силы других стран.