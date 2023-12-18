Войти
Известия.ru

«Известия» показали заступление на дежурство ракетного полка мобильных «Ярсов»

357
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Бологовском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Об этом 15 декабря сообщает корреспондент «Известий» Вячеслав Харченко.


Автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство. Военный оркестр исполнил гимн России, ознаменовав завершение воинского ритуала развода дежурных смен.

По словам командира ракетного полка Максима Вячеславовича, Бологовское ракетное соединение получило технику нового поколения, не имеющую аналогов.

«Ярс», как отметил Харченко, можно было бы назвать преемником «Тополя», однако новинка способна справиться с гораздо более широким спектром задач.

«Конструкторы сделали «Ярс» практически неуязвимым на всех этапах полета — от старта до поражения цели», ― рассказал корреспондент.

Длина межконтинентальной ракетной установки составляет 22,6 м, а ее стартовая масса равна 46 т. Головная часть установки несет в себе как минимум три боевых блока, что позволяет одному такому «Ярсу» поразить не менее трех целей, находящихся на расстоянии свыше 10 тыс. км.

«Ярс» ― оружие мегатонного класса. Эти ракеты неуязвимы для систем противоракетной обороны, благодаря чему российская разработка со стопроцентной вероятностью может достигнуть заданной цели.

«Подготовка проходила достаточно интересно, сложностей практически никаких не возникло. Находясь за рулем такого агрегата, всегда восторгаешься его силой», ― рассказал один из военнослужащих.

Ранее, 25 октября, в ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания началась в тот же день и проходила под руководством президента России Владимира Путина. В начале маневров глава государства заслушал доклад министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о ее проведении.


До этого, 14 марта, министр обороны России Сергей Шойгу в связи с проводимой специальной военной операцией РФ по защите Донбасса поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения Россия превосходит не только сегодняшнего противника, но и вооруженные силы других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
Похожие новости
26.10.2023
Пуск баллистической ракеты «Ярс» провели в ходе тренировки стратсил сдерживания
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
21.10.2019
"Гром-2019" отгремел
14.12.2015
Итоги деятельности Министерства обороны России в 2015 году и планы на 2016 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир
  • 16.12 05:52
  • 4
По полной программе: в армии РФ внедряют новую систему физподготовки