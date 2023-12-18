Институт ФСБ запатентовал маневренный разведывательный БПЛА на солнечной батарее

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности России запатентовал маневренный разведывательный беспилотник на солнечных батареях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

Как уточняется в документе, недостатками известных ранее подобных беспилотников являются сложность конструкции, низкая скорость, ограниченные возможности по маневрированию. Также, как правило, для их парковки и стоянки требуются специальные устройства и закрытые помещения.

"Задачей изобретения является создание разведывательного БПЛА, обладающего возможностью взлета без разбега и посадки без пробега, возможностью выбора и изменения высоты над заданной точкой, маневренностью и управляемостью в полете, возможностью длительного нахождения в воздухе и пополнения в полете электроэнергии, использованию различных средств наблюдения. Техническим результатом является расширение возможностей средств наблюдения по выявлению объектов противника, повышение живучести и устойчивости к радиоэлектронным и механическим воздействиям", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Из описания изобретения к патенту следует, что "требуемый технический результат достигается тем, что разведывательный БПЛА содержит оболочку с баллонами, заполненными подъемным газом, выполненную в виде крыла, два электродвигателя, солнечные батареи, расположенные на верхней поверхности крыла".

Также сверху в средней части крыла располагаются блоки системы связи и управления. Крыло крепится к каркасу. Под крылом с каждой стороны каркаса находятся электродвигатели с толкающими винтами, а внутри каркаса - сменная сетчатая емкость. На нижней внешней поверхности емкости крепятся аккумуляторная батарея и сменный набор средств наблюдения. Электронные устройства питаются за счет заряда батареи, пополняющей запас энергии во время полета от солнечных батарей.