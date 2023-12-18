Войти
ТАСС

Институт ФСБ запатентовал маневренный разведывательный БПЛА на солнечной батарее

384
0
0
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности России запатентовал маневренный разведывательный беспилотник на солнечных батареях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

Как уточняется в документе, недостатками известных ранее подобных беспилотников являются сложность конструкции, низкая скорость, ограниченные возможности по маневрированию. Также, как правило, для их парковки и стоянки требуются специальные устройства и закрытые помещения.

"Задачей изобретения является создание разведывательного БПЛА, обладающего возможностью взлета без разбега и посадки без пробега, возможностью выбора и изменения высоты над заданной точкой, маневренностью и управляемостью в полете, возможностью длительного нахождения в воздухе и пополнения в полете электроэнергии, использованию различных средств наблюдения. Техническим результатом является расширение возможностей средств наблюдения по выявлению объектов противника, повышение живучести и устойчивости к радиоэлектронным и механическим воздействиям", - говорится в реферате к патенту на изобретение.

Из описания изобретения к патенту следует, что "требуемый технический результат достигается тем, что разведывательный БПЛА содержит оболочку с баллонами, заполненными подъемным газом, выполненную в виде крыла, два электродвигателя, солнечные батареи, расположенные на верхней поверхности крыла".

Также сверху в средней части крыла располагаются блоки системы связи и управления. Крыло крепится к каркасу. Под крылом с каждой стороны каркаса находятся электродвигатели с толкающими винтами, а внутри каркаса - сменная сетчатая емкость. На нижней внешней поверхности емкости крепятся аккумуляторная батарея и сменный набор средств наблюдения. Электронные устройства питаются за счет заряда батареи, пополняющей запас энергии во время полета от солнечных батарей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роспатент
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.04.2022
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники
01.02.2022
В России предложили уничтожать дроны осколками
01.02.2022
В России изобрели способ борьбы с "роями" беспилотников при помощи "облака осколков"
27.12.2021
Российские военные ученые разработали дрон, который способен подзаряжаться от ЛЭП
27.12.2021
Разведчик-дрон подзарядится у любого столба
12.11.2021
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
04.11.2021
В России создали снаряд для ловли дронов сетью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир
  • 16.12 05:52
  • 4
По полной программе: в армии РФ внедряют новую систему физподготовки