Лидеры ЕС заявили, что Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО

Кроме того, они попросили Совет Евросоюза увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Киеву

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Украина остро нуждается в срочных поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине, который проходит в Брюсселе.

"Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО", - отмечается в нем.

Кроме того, лидеры стран сообщества попросили Совет ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине. "Евросовет предлагает Совету активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования", - говорится в документе.

Лидеры ЕС подчеркнули, что "Евросоюз и его государства-члены будут продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины". "В частности, Евросовет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины, в частности через Европейский фонд мира и миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь со стороны государств-членов", - заявили они.

В декларации говорится, что Евросоюз намерен поддерживать Украину - финансово, политически, военно, гуманитарно - столько, сколько потребуется.