Англичане "спасли" Ирландию от российской подводной лодки, но смолчали (Le Figaro, Франция)

Почему англичане выждали полгода перед тем, как объявить, что "сопровождали" шедшую в надводном положении у берегов Ирландии российскую субмарину? Figaro не дает ответа на этот вопрос, поскольку ничьих чужих территориальных вод нащши моряки не нарушили. Зато есть повод попугать читателя статистикой роста ВМФ России.

В прессе немного информации об этой военно-морской операции Королевского флота, проведенной шесть месяцев назад в районе порта Корк-Харбор в Ирландии.

Как и во времена "холодной войны", российские подводные лодки все чаще подходят к берегам НАТО в разведывательных целях или просто для проверки боеспособности военно-морских сил стран-членов НАТО. Поэтому нет ничего удивительного в том, что полгода назад британский флот "охотился" за российской подводной лодкой у Корк-Харбора, порта приписки небольшого ирландского флота, сообщают Irish Examiner и Daily Mail.

Подробностей об этом инциденте, произошедшем шесть месяцев назад, немного. Британский флот задействовал фрегат противолодочной борьбы и вертолет для "охоты" за российской подводной лодкой, которую сопровождал зарегистрированный в России "гражданский" корабль, и которая осуществляла "надводное наблюдение", согласно Irish Examiner. "Незадолго до наступления темноты вертолет пикировал и сбросил гидролокационное оборудование (возможно, гидроакустический буй) на воду. Он некоторое время летал над этим районом, прежде чем покинуть место происшествия", — сообщил ирландской газете военный источник.

Очень скромный ирландский флот

Два российских судна не нарушили международное право, поскольку не пересекли границу территориальных вод в 12 морских милях (около 22 километров) от берегов Ирландии. Но "русские понимают, что Великобритания уязвима на своем западном фланге, потому что ирландский флот не имеет гидролокаторов на двух все еще действующих кораблях, а это означает, что они не могут обнаружить то, что происходит под водой", сообщает Irish Examiner.

Военно-морская служба Ирландии располагает лишь двумя патрульными катерами класса Samuel Beckett, не имеющими никаких средств противолодочной борьбы. Этот пробел в потенциале возник совсем недавно, поскольку до июля 2022 года в распоряжении военно-морской службы находились три старых патрульных катера класса Eithne, принятых на вооружение в начале 1980-х годов, которые были оснащены гидролокатором и вертолетом. "В настоящее время осуществляется проект по усилению возможностей подводной разведки", — ответило министерство обороны Ирландии без указания подробностей.

Со своей стороны, Россия, чей подводный флот быстро пришел в упадок после распада Советского Союза в 1991 году, сокращала свои патрульные корабли в течение двадцати лет, но за последние десять лет вновь восстановила свою морскую активность в мировой акватории, включая Атлантический океан, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых судов и восстановлению старых.

Помимо одиннадцати атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (в том числе семи новых лодок класса "Борей"), предназначенных для ядерного сдерживания, российский флот имеет около пятнадцати атомных ударных подводных лодок (в том числе четыре новых лодки класса "Ясень"), три атомных подводных лодки, предназначенных для разведки (включая новую класса "Белгород") и около пятнадцати дизель-электрических подводных лодок (в том числе 11 новых лодок класса "Кило-М", одна из которых, весьма вероятно, была уничтожена в Черном море украинцами). Проиллюстрируем этот рост могущества: на этой неделе Владимир Путин присутствовал при вводе в эксплуатацию двух новых атомных подлодок. Еще десять атомных находятся в стадии строительства, а пять субмарин с обычными двигателями также скоро сойдут со стапелей.

"Странные маршруты"

В течение нескольких лет военные чиновники стран-членов НАТО обеспокоены возобновлением патрулирования российскими подводными лодками. "В последние месяцы Королевский флот отслеживал российские подводные лодки в Северной Атлантике, Ирландском и Северном морях. Они следовали странными маршрутами, которые они обычно не совершают", — заявил 18 апреля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого цитирует американский журнал Politico.

"Мы наблюдаем рост военной активности вокруг Норвегии, на Крайнем Севере, в Северной Атлантике. Мы видели, как российские подводные лодки действуют иначе, чем десять лет назад. Они действуют более непредсказуемо, а некоторые их маневры кажутся более агрессивными", — заявил главнокомандующий норвежским военным флотом Руне Андерсен в эфире американской NBC News.

Автор: Алексис Ферчак (Alexis Feertchak)

Комментарии читателей:

nizaras

Очень немногие флоты в истории смогли противостоять Королевскому флоту и остаться безнаказанными. И русские никогда не были в их числе.

TARTARIN

Ничего подобного! Ваша "опосредованная" информация ни в коей мере не соответствует реальным событиям... Королевский флот просто всегда нападал превосходящими силами.

FREDERIC.G

Парадокс России заключается в том, что она может уничтожить человечество, но не может выиграть отдельный вооруженный конфликт.

Bear

Учитывая, что небедная Ирландия, разбогатевшая за наш счет и благодаря европейским субсидиям, очень тщательно охраняет свой бюджетный профицит, ей следует позаботиться самой о своей защите.

Rebelle83700

Может, Ирландия хотела бы сдаться русским?