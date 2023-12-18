Индия рассчитывает в течение четырех лет запустить миссию по возврату лунного грунта

Глава Индийского агентства космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх отметил, что эта миссия будет сложной, поскольку предполагает дополнительные этапы

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Индийское агентство космических исследований рассчитывает в течение четырех лет подготовить и запустить миссию по доставке на Землю образцов лунного грунта. Об этом заявил глава ведомства Шридхара Паникер Сомнатх.

Он напомнил, что в августе Индия смогла успешно высадить на Луну посадочный модуль с луноходом. По его словам, миссия по возвращению образцов грунта будет сложнее, поскольку предполагает дополнительные этапы и, соответственно, более сложные технологии, она будет автоматической.

"Сейчас мы разрабатываем план этой миссии и надеемся осуществить ее в течение четырех лет. Это наша цель", - приводит агентство PTI слова Сомнатха.

Он также затронул тему подготовки индийской космической станции. В ноябре премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание по планам развития космической программы, участники которой утвердили цель создать собственную обитаемую космическую станцию к 2035 году. По словам Сомнатха, первый модуль этой станции может быть выведен на орбиту к 2028 году. Поначалу она будет действовать как автоматическая станция, а уже к 2035 году станет обитаемой, когда Индия подготовит необходимые для этой миссии ракеты-носители.

В текущем году Индия успешно осуществила две исторические для страны миссии. Помимо высадки лунохода на Луну, это запуск в сентябре космической станции Aditya-L1 по изучению Солнца. Ожидается, что она в середине января следующего года прибудет в район точки Лагранжа L1 на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли и приступит к полноценным наблюдениям за светилом.