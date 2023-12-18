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Известия.ru

Жога рассказал о расширении центра обучения операторов БПЛА на базе «Спарты»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) имени героя РФ Владимира Жоги, созданный в 2022 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) на основе батальона «Спарта», будет расширен. Об этом 14 декабря сообщил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Артем Жога.


«Он будет расширяться. У него сейчас есть несколько направлений. Мы будем расширять, увеличивать центр, принимать больше инструкторов, принимать больше курсантов», — объявил он.

Запрос на выделение финансирования уже направлен, добавил Жога. По его словам, в настоящее время в РЦБС готовят операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пулеметчиков, а также осуществляют инженерную и медицинскую подготовку.

Ранее, 13 декабря, командир украинской роты ударных БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал о значительном превосходстве Вооруженных сил (ВС) РФ в количестве беспилотников класс First Person View (FPV, вид от первого лица). Он отметил, что российская армия может одновременно запускать до семи беспилотников против позиций украинских войск.

До этого, 9 декабря, командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок рассказал, что около 90% FPV-дронов, принадлежащих ВСУ, не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил он.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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