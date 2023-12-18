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ТАСС

Белый дом считает, что конфликт на Украине не зарубежная война для США

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Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Конгрессу надо учитывать американские интересы и выделить помощь Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине для США не является зарубежной войной, Конгрессу надо учитывать американские интересы и выделить помощь Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он комментировал итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина. "Мы знаем, что то, что происходит на Украине, происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война", - полагает официальный представитель Белого дома. Он вновь утверждал, что российские власти "бросают вызов тому самому международному порядку", который якобы "помогли построить" США.

Кирби призвал законодателей утвердить дополнительные бюджетные ассигнования для Украины, раскритиковал решение контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев уйти на рождественские каникулы без одобренной помощи. "Вместо этого они отправляются домой на праздники, в то время как украинцы вновь возвращаются на поле боя", - сказал он.

По версии Кирби, российский президент якобы "бросает вызов самому понятию суверенитета". "Он бросает вызов самой демократии", - утверждал представитель Белого дома. Как полагает американский чиновник, "Россия стремится переделать международный порядок, чтобы создать мир, <...> который будет иметь глубокие последствия для свободы и процветания во всем мире". "В общем, мы не можем позволить себе не оказать помощь [Киеву]", - сказал Кирби.

"Другие страны - как друзья, так и враги, - несомненно, извлекут уроки из нашей способности или неспособности выстоять. Нам давно пора действовать в защиту интересов нашей национальной безопасности", - подчеркнул Кирби.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры Зеленского, который во вторник был принят Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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