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ТАСС

Британия выразила разочарование неспособностью США выделить помощь Украине

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, Вашингтону следует сделать "рождественский подарок" Киеву и выделить помощь

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Великобритания разочарована тем, что дискуссии в Конгрессе США замедляют процесс выделения американской помощи Украине. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента.

"Вызывает разочарование тот факт, что из-за политических моментов блокируется общий пакет мер по Украине, Израилю и южной границе [США]. Это политический спор, я стараюсь не участвовать в нем. Эта ситуация может быть разрешена, и я думаю, что так и произойдет. Но я не уверен, что она будет разрешена до Рождества (25 декабря - прим. ТАСС), и это обескураживает", - сказал он. По словам Кэмерона, Соединенным Штатам следует сделать "рождественский подарок" Киеву и выделить помощь.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате. 

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