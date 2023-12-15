Смех вместо истребителей. Украина может не получить обещанные самолеты F-16

WP: запрос Украины о передаче истребителей F-16 вызвал смех генерала Милли

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16. А генерал армии США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу Залужного о скорейших поставках F-16. Действительно ли Киев могут оставить без ракет и самолетов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По словам Джеймса Ставридиса, поставки будут невозможны, если конгресс США не придет к соглашению по поводу поддержки Киева, что станет «ужасным моментом для Украины». Экс-главком ОВС НАТО в Европе полагает, что договоренностей не удастся достичь до того, как конгресс уйдет на рождественские каникулы.

По большому счету, никаких особых сенсаций в заявлении американского адмирала нет. Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США еще неделю назад, 7 декабря. Напомним, инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения этого законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если бы инициативу поддержали 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты конгресса США, против - 51.

По этим причинам вопрос о выделение дополнительных бюджетных ассигнований переносится на следующий год и будет рассматриваться уже после 3 января. Скорее всего, какое-либо решение конгрессом США будет принято не ранее второй половины января 2024 года, поскольку на рождественские каникулы обе палаты конгресса согласованно уходят 15 декабря.

Как заявил один из конгрессменов-демократов, у республиканцев уже сегодня мысли заняты тем, где и как отдохнуть, а не тем, как согласовать военную помощь «союзникам». Так что экс-главком ОВС НАТО в Европе озвучивает новости недельной давности.

Что касается прогнозов Джеймса Ставридиса относительно лишения Украины ранее обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16, то к подобным оценкам отставных американских военных следует относиться более чем критически.

К чемпионам среди американских генералов и адмиралов по несбывшимся и не имеющим никакого отношения к реальности прогнозам следует отнести экс-командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса. Он безусловный лидер. Ни один из прогнозов Ходжеса на протяжении последних лет так и не сбылся. Видимо, адмирал Джеймс Ставридис решил примкнуть к этой когорте лжепредсказателей.

Что касается поставок ВСУ истребителей F-16, то газета The Washington Post приводит такой факт. По данным издания, весной этого года состоялась беседа председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последний, пользуясь случаем, попросил собеседника передать самолеты F-16 как можно скорее. В ответ, как сообщает The Washington Post, Марк Милли лишь рассмеялся.

Напомним, в июне 2023 года Милли заявил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению.

В этой связи все-таки любопытно, хохотал ли американский генерал после провала украинского «контрнаступа» или после того, как все его прогнозы и оценки обстановки прошли, что называется, мимо цели.

А ведь в отношении самолетов F-16 генерал Валерий Залужный обратился к Марку Милли с вполне обоснованной и мотивированной просьбой, поскольку приступать к осуществлению наступательной операции без господства в воздухе - очевидная авантюра. В ответ получил смех Марка Милли. В этом случае вполне правомерен и даже такой вопрос - ну, и кто тут дурак?

Что касается поставок вооружения и военной техники ВСУ в период, когда вопрос выделения Украине дополнительных бюджетных ассигнований будет еще только рассматриваться конгрессом США, то передача оружия, и причем в значительных объемах, может быть реализована из запасов Вооруженных сил США одним росчерком пера Джо Байдена в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA). Скорее всего, так и будет.

Наверное, военно-политическое руководство в Киеве в первую очередь должно настораживать не предстоящее голосование в конгрессе США (деньги Украине сенаторы и конгрессмены рано или поздно выделят), а опросы общественного мнения в Соединенных Штатах. По этому поводу на днях телекомпания PBS (Public Broadcasting Service) сообщила самые свежие данные: за продолжение помощи Украине - 32% (из них 41% - демократы, 32% - республиканцы, 27% - независимые), против помощи Украине - 36% (из них 24% - демократы, 38% - республиканцы, 38% - независимые). Телекомпания особенно подчеркнула, что за этим падением интереса американцев к Украине стоит Дональд Трамп и средства массовой информации, курируемые миллиардером. То есть, как утверждают некоторые наблюдатели в Соединенных Штатах, Дональд Трамп является главным агентом Владимира Путина, работающим в США против Украины.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок