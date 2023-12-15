Ростех создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех создает цифровую промышленную платформу проектирования. Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции – от определения облика перспективного изделия до запуска в производство. В реализацию проекта инвестировано 865 млн рублей, завершить работы планируется в 2025 году.

Внедрение цифровой промышленной платформы проектирования повысит конкурентоспособность и экономическую эффективность предприятий, ускорит процессы создания и выпуска продукции.

На сегодняшний день завершен второй этап работ по проекту. Определена архитектура платформы для предприятий «Техмаша» и создана единая модель данных платформы конструкторской и технологической подготовки производства. Она позволит проводить в том числе и виртуальные испытания перспективных изделий, а также подготавливать запуск производства. Кроме того, получены лицензии на комплекс отечественного ПО.

«Создание отечественных решений для проектирования и подготовки производства, в том числе с применением цифровых двойников, – вопрос технологического суверенитета нашей страны. Благодаря отраслевому промышленному ПО предприятия Ростеха ускорят разработку и постановку на производство современной продукции. Новая система, дорабатываемая сегодня, будет внедрена на девяти заводах концерна «Техмаш». Затем это решение будет тиражироваться на другие предприятия Госкорпорации», – сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Финансирование проекта ведется в том числе за счет средств господдержки. В конце 2022 года концерн «Техмаш» получил грант в размере 355 млн рублей Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, на разработку конструкторско-технологической подготовки производства на базе российского программного обеспечения.