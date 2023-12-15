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«Калашников» выпустит серийные партии специальных автомобилей «Стена»

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Специальный автомобиль «Стена»
Специальный автомобиль «Стена».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку специальных автомобилей «Стена». По условиям документа, они будут поставляться заказчику партиями в 2024 и 2025 годах.

Спецавтомобиль «Стена» инициативно разработан концерном «Калашников» для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Автомобиль может быть приведен в рабочее состояние за 5 минут.

Спецтехника включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия.

«Для решения особых задач МВД, Росгвардии или другим структурам могут быть необходимы специальные образцы техники разного рода. Хорошим примером этого является автомобиль специальный «Стена» с особым оснащением, – рассказал управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников. – Мы уверены, что наш комплекс будет активно использоваться в процессе обучения и тренировок с целью подготовки личного состава».

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Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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