Путин сообщил о применении в зоне СВО малогабаритных станций РЭБ «Лесочек»

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Президент России Владимир Путин сообщил журналистам о применении в зоне СВО малогабаритных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Наши военный уже активно используют их на передовой.

Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии – пресс-конференции, где он подвел итоги уходящего года.

По словам российского лидера, «Лесочек» устанавливается практически на всю бронетехнику.

Эта система радиоэлектронной борьбы представляет собой передвижной комплекс генераторов помех. За счет расширенного диапазона частот и инновационных способов формирования помех данная техника существенно превосходит иностранные аналоги. Она позволяет обеспечить защиту транспортных средств и личного состава подразделений от радиоуправляемых взрывных устройств противника. Комплекс можно применять как во время стоянки, так и на марше.

Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке

- сказано на официальном портале российского оборонного ведомства.

Также «Лесочек» устойчив к средствам радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению вооружения.

На прямой линии президенту задавали подчас не самые удобные вопросы. В частности, у него спросили, почему снабжение подразделений на передовой в значительной степени осуществляют не государственные структуры, а волонтеры, через которых помощь армии оказывают обычные россияне. На это Путин ответил, что государство делает 99,9% необходимого, но остановить сограждан, желающих помочь военным, невозможно. При этом он признал, что зачастую поставки в войска приходят с задержками.