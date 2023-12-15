Названы преимущества модернизированного Ка-52М

Первый опытный образец модернизированного боевого вертолёта Ка-52М во время демонстрационного полёта на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском в июне 2021 года. Хорошо виден контейнер необычной формы на конце левого крыла с радиопрозрачной носовой частью с аппаратурой передачи данных АС-БПЛА для применения управляемой ракеты ЛМУР.

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М получил высокоточную ракету «Изделие 305», которая позволит наносить удары, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Преимущества вертолета назвал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

«Это просто дикое оружие. Вертолеты могут даже не долетать до той линии, где их могут подбить. Но при этом наносить фантастические по своей точности и силе удары. Ведь боевая часть у "Изделия 305" — это 25 килограммов», — сказал он.

Отмечается, что ракета «Изделие 305» может поражать цели на расстоянии до 14,5 километра. Также в арсенал вертолета входят противотанковые ракеты «Атака» и пушка калибра 30 миллиметров.

Эксперт отметил, что Ка-52М получил новую баллистическую защиту. Кроме того, вертолеты Ка-52 несут бортовой комплекс обороны Л-370 «Витебск», защищающий машину от управляемых ракет. «Причем "Витебск" не только сообщает о пуске ракеты и может с ней бороться тепловыми ловушками, но он еще и способен заметить момент, когда противник только начал прицеливаться», — добавил Артамонов.

Ранее в декабре стало известно, что Ка-52М впервые применили в зоне проведения специальной военной операции. Вертолеты уничтожили пункт управления и бронетехнику противника.

В июле издание Newsweek писало, что Ка-52 и его модернизированная версия Ка-52М, несущая ракету «Изделие 305», представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины.