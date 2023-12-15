Обновление израильских F-35 ускорили из-за ХАМАС

США ускорили работы по обновлению израильских истребителей пятого поколения F-35I Adir из-за нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом рассказал исполнительный директор офиса программы F-35 Майкл Шмидт, передает Defense News.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте на слушаниях в подкомитете по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей отметил, что офис программы F-35 смог ускорить отправку обновленных файлов данных миссии в одну страну. По его словам, данные были переданы «за неделю или полторы».

Шмидт уточнил, что замминистра имел в виду Израиль. Отмечается, что файлы данных миссий содержат информацию об угрозах, с которыми самолет может столкнуться в ходе выполнения задач, и другие данные, необходимые для ведения боевых действий.

Представитель офиса программы F-35 подчеркнул, что самолеты показали «абсолютно выдающиеся результаты» в операциях против ХАМАС. «Мы добавили некоторые возможности этому самолету за очень короткий промежуток времени», — добавил Шмидт.

В ноябре Армия обороны Израиля заявила о применении F-35I для перехвата крылатой ракеты. Этот эпизод стал первым известным случаем поражения подобной цели американским истребителем пятого поколения F-35.