Арабское небо раскрасили российским триколором

Группа высшего пилотажа «Фурсан» показала свое мастерство над замком «Аль-Ватан» во время пребывания там Владимира Путина. Фото Reuters.

По пути на Ближний Восток самолет Путина сопровождала четверка Су-35, подобные истребители будут поставлены Ирану

Эскортирование авиалайнера президента РФ Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА) гарантировало безопасность главы государства и, помимо того, позволило продемонстрировать новую российскую технику, которую «знают и любят» на Ближнем Востоке. Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин прилетел в столицу ОАЭ 6 декабря. Минобороны РФ показало кадры сопровождения президентского Ил-96-300 по пути в Абу-Даби четверкой истребителей марки «Су» вооруженных ракетами «воздух–воздух». На въезде во дворец Каср Аль-Ватан многочисленные охранники приветствовали лимузин с российским лидером выкриками и взмахами сабель, а артиллеристы – залпами из пушек. Восьмерка учебных самолетов группы высшего пилотажа «Фурсан» ВВС ОАЭ раскрасила небо над Каср Аль-Ватан в цвета российского флага.

После переговоров с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном Путин перелетел в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Переговоры прошли в королевском дворце Аль-Ямама. «Перед нами широкие и большие возможности, используя которые мы сможем работать вместе на благо народов всего мира, – сказал кронпринц. – Еще раз хочу отметить, господин президент, Вы – дорогой гость на Саудовской земле».

Пышный прием, оказанный российскому гостю правителями богатейших арабских стран, поразил журналистов стран Запада. Там вспомнили недавний визит американского президента Джозефа Байдена в КСА и его встречу «на кулаках» с наследным принцем.

По мнению американского журнала Military Watch Magazine, прибытие главы Российского государства на Ближний Восток в сопровождении четверки «сушек» стало сигналом о начавшемся в мире мощном геополитическом сдвиге.

По возращении в Москву 7 декабря Путин принимал в Кремле президента Исламской Республики Иран (ИРИ). Эбрахим Раиси назвал Россию «дружественной страной», взаимодействие с которой «очень хорошо продвигается». Отмечено активное участие российских структур в иранской выставке 4–7 декабря и «большие инфраструктурные проекты», включая практическую реализацию строительства железной дороги Север–Юг. Интерес к развитию военных связей подтверждает факт присутствия на переговорах 7 декабря министра обороны Сергея Шойгу.

«Вчера, знаете, я был в соседнем регионе, к коллегам прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, – сказал Путин своему собеседнику. – Но мне говорят: уже президент собрался, улетает в Москву».

Обсудив случившееся, Путин и Раиси договорились провести следующую встречу в иранской столице.

Разочарование в том, что президентский авиалайнер не сел в Тегеране, возможно, связано еще и с тем обстоятельством, что в таком случае вместе с Ил-96 в столичном аэропорту совершил бы посадку и эскорт из четырех Су-35.

Между тем персы ждут у себя такие машины. Заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи сказал в интервью информационному агентству Tasnim, что военное ведомство завершило разработку планов по включению российских военных самолетов в состав ВВС ИРИ. Окончательный план включает развертывание истребителей Су-35 и ударных вертолетов Ми-28.

Фарахи подчеркнул, что перечисленные типы принадлежат к современным типам пилотируемых летательных аппаратов и они «вскоре поступят» в ВВС ИРИ. Подготавливаясь к встрече, личный состав «направляет необходимые процессы» по интеграции российской авиатехники в авиационные части. Все это будет способствовать повышению военного потенциала и боеготовности вооруженных сил страны.

Одновременно с приобретением новой российской авиационной техники Иран проводит ремонт и модернизацию существующего авиапарка. Пресса сообщала о мероприятиях по возвращению в строй потерявших летную годность самолетов типа Ил-76 и Су-22. Также говорилось о модернизации истребителей МиГ-29, приобретенных на рубеже веков, с целью повысить их боевые возможности. Отдельным направлением идет расширение арсенала самолетов строя за счет добавления к нему недавно разработанных местными специалистами ракет класса «воздух–поверхность».

Поскольку при Трампе США вышли из ядерного соглашения с Ираном, последний не чувствует себя связанным ранее принятыми на себя обязательствами. Между тем санкции ООН на поставку вооружений в ИРИ истекли. Ограничения, наложенные резолюцией Совета Безопасности № 2231, в октябре потеряли свою силу. Попытки продлить их действие натолкнулись на вето России и Китая. Если коллективный Запад решит строго следовать своим обязательствам, то он должен вернуть Тегерану контроль над ранее замороженными счетами в банках своих стран.

Сентябрьская поставка учебно-боевых самолетов Як-130 стала первым шагом к радикальному обновлению изрядно устаревшего иранского авиапарка. Ведь его основу до сих пор составляют истребители и вертолеты американского производства, поставленные до Исламской революции 1979 года.

Предназначение Як-130 – подготовка летчиков к полетам на различных типах летательных аппаратов, включая истребители 4 и 5-го поколений.

Незадолго до поставки в Иран первых «яков» на лентах новостных агентств прошли сообщения о «возможности поставки зенитных ракетных систем С-400».

Эксперты отмечают, что ВТС между РФ и ИРИ носит двусторонний взаимовыгодный характер. Наша страна передает партнеру передовые образцы пилотируемой авиатехники и принимает от него беспилотные аппараты и компоненты к ним. Сообщается о запуске новых производственных площадок на российской территории, где будут собираться изделия, внешним видом напоминающие персидский «Шахед-135».

Одним только ВТС сотрудничество между РФ и ИРИ не исчерпывается. За последние годы наши страны подписали крупные соглашения по укреплению экономического, торгового, энергетического и военного сотрудничества. В 2022 году товарооборот между нашими странами достиг рекордного уровня в 4,6 млрд долл., а в текущем году вплотную приблизился к 5 млрд долл.

Москва и Тегеран последовательно сокращают долю расчетов в американских долларах. К середине года взаимозачеты в национальных валютах достигли 60%, причем иранский посол Казем Джалали указал на необходимость дальнейшего снижения роли доллара.

Владимир Карнозов