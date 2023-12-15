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Независимое военное обозрение

«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир

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Корабли проекта 11356 несут мощное ракетное оружие и в рамках спецоперации неоднократно применяли его по целям на Украине. Фото Владимира Карнозова
Корабли проекта 11356 несут мощное ракетное оружие и в рамках спецоперации неоднократно применяли его по целям на Украине. Фото Владимира Карнозова.

Ракетоносный фрегат принимает участие в «Совместных военно-морских маневрах – 2023»

После короткого – менее пары недель – пребывания в сирийских водах фрегат управляемого ракетного оружия (ФР УРО) проекта 11356 «Адмирал Григорович» вновь вернулся в Алжир. Пресс-служба МО РФ 8 декабря сообщила, что с 6-го числа корабль принимает участие в «Совместных военно-морских маневрах – 2023».

Декларированная цель проводимых двухсторонних учений заключается в отработке слаженности действий моряков двух стран и укрепление сотрудничества и взаимодействия между Военно-морским флотом (ВМФ) России и Военно-морскими силами (ВМС) Алжирской Народной Демократической Республики. За выполнением поставленных задач следит Объединенный оперативный центр.

От принимающей стороны к учениям привлечен фрегат «Ар-Радиа», учебное судно «Ля-Сумам», морской буксир «Мунджид», катера различного типа и назначения, а также базовые патрульные самолеты, противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.

Моряки двух стран отрабатывают взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море: пиратства, незаконной транспортировки грузов, террористической деятельности, распространения оружия массового поражения.

Вместе они провели тренировки по обеспечению безопасности судоходства, а также по поиску и спасению. Использовался поисково-спасательный вертолета Ка-27ПС: он выполнял полеты с палубы российского фрегата. Для выполнения отдельных задач привлекалась досмотровая группа с «Григоровича».

Морская фаза «Совместных военно-морских маневров – 2023» прошла 6–7 декабря в глубоководных полигонах боевой подготовки ВМС Алжира в западной части Средиземного моря. В указанное время действовал единый штаб международного корабельного соединения. Руководство маневрами вели: алжирский полковник Реббат Рашид и российский капитан 1 ранга ВМФ Олег Князев.

По завершении морской фазы моряки двух стран перешли к тренировкам на территории военно-морской базы в порту города Алжир. Среди решаемых задач упоминаются организации связи и обмен практическим опытом по эпизодам совместных действий.

Руководство ими ведется из берегового штаба принимающей стороны.

Необычность происходящего заключается в том, что «Григорович» находился в Алжире 12–14 ноября («Снова туда, где море огня», НВО от 01.12.23). Столь скорое возвращение крупного надводного корабля из восточной в западную часть Средиземного моря выходит за рамки обычной практики действий ВМФ России в дальней морской зоне (ДМЗ). Тем паче что «Григорович» – единственный надводный корабль 1 ранга в составе «постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море» после того, как ее покинул ФР УРО «Адмирал флота Касатонов».

Между тем пресс-служба МО РФ в начале декабря сообщила, что «Касатонов» выполнил межбазовый переход и прибыл к месту постоянного базирования Североморск. Находясь в акватории Белого моря, экипаж корабля провел тренировки по подготовке и приведению ракетного оружия в готовность к применению и отработал алгоритм действий в ходе проведения условного боя с имитированной морской целью. Также проведены учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля.

Согласно информации МО РФ, «Касатонов» провел в дальнем походе более 420 суток, решая задачи стратегического сдерживания и демонстрации российского флага. Длительное время он оставался крупнейшим надводным кораблем управляемого ракетного оружия в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Затем фрегат совершил межбазовый переход в Северную Атлантику, провел там серию учений и завершил поход в главной базе Северного флота (СФ) ВМФ России.

Пока «Касатонов» совершал межбазовый переход, однотипный (проекта 22350) фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (первый в отечественном флоте носитель гиперзвуковых ракет «Циркон») отрабатывал взаимодействие с вертолетами Ка-27 в Баренцевом море. Тренировочные полеты проходили как в дневное, так и в ночное время. Летчики отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка выполнили в общей сложности более 30 посадок на палубу фрегата на ходу. В результате экипажи Ка-27 повысили свое профессиональное мастерство и способность грамотно анализировать навигационную информацию от различных источников. Помимо взлетов-посадок проводились облеты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полеты авиации СФ в декабре проводились и с наземных аэродромов над Кольским полуостровом: шесть экипажей вертолетов Ка-27 противолодочной и поисково-спасательной модификаций совершенствовали свои навыки пилотирования в условиях полярной ночи Заполярья. На широте Мурманской области она началась 2 декабря. Полярная ночь – период времени, когда солнце не выходит из-за линии горизонта дольше суток и световой день не наступает. Главной задачей в рамках проводимых тренировок была отработка взаимодействия летных экипажей с группой руководства полетами при выполнении полетов в условиях полярной ночи, отрицательных температур, выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре.

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