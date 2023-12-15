Скорая помощь с ракетным вооружением

Китайские спасатели субмарин могут обернуться охотниками

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уделяет пристальное внимание совершенствованию форм и способов применения военно-морского флота (ВМФ) в условиях высокой интенсивности боевых действий и применения нестандартных подходов в противоборстве на море. Китайские военные специалисты работают над теоретическим обоснованием и практическим подтверждением расширения инструментария судов обеспечения ВМФ НОАК и возложения на них не свойственных им ранее задач.

В военное время командование ВМФ НОАК может задействовать силы и средства тылового обеспечения, на которые в мирное время возлагаются задачи по содержанию установленных материальных запасов и обеспечению ими флотов. Для достижения поставленных целей во флотах ВМФ НОАК сформированы спасательные отряды, которые комплектуются спасательными судами – то есть специальными судами обеспечения с оборудованием для выполнения поисково-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ. Они подразделяются на суда спасения подводных лодок, буксиры, водолазные катера, судоподъемные и противопожарные суда.

Стоящие на вооружении ВМФ НОАК суда аварийно-спасательного обеспечения проекта 925 (тип «Дацзян») предназначены для оказания помощи кораблям, судам и летательным аппаратам, терпящим бедствие, а также для выполнения судоподъемных и подводно-технических работ. Судно несет один-два глубоководных аппарата (DSRV), оснащенных большим подъемным краном. Построено три корабля (861 – Северный флот; 862 – Восточный флот; 863 – Южный флот).

Другим типом судов, предназначенным для спасения подводных лодок, является проект 926 (тип «Далао»). В боевом составе ВМФ НОАК числится три судна данного типа. Судно способно как пополнять запасы подводных лодок, так и спасать терпящих бедствие подводников. Примечательно, что при водоизмещении 9500 т судно несет спасательные камеры, способные выполнять спасательные операции на глубине до 300 м, имея возможность спасти максимум 18 подводников за каждое погружение.

На одном из кораблей проекта 926 находится глубоководный спасательный аппарат DSRV, импортированный из Великобритании (LR7), который является развитием более раннего варианта (LR5). LR7 также способен спасать в общей сложности 18 подводников за каждое погружение, а 25-тонный DSRV может выполнять спасательные операции на пятисотметровой глубине и непрерывно работать под водой в течение четырех дней. Остальные корабли несут преемник DSRV типа 7103, разработанный Харбинским инженерным университетом.

Китайские военные специалисты признают, что вместе с техническим оснащением рассмотренных судов, способных осуществить спасение подводных лодок, должен расти и уровень их боевых возможностей. Это обусловлено тем, что ситуация в ближней морской зоне и удаленных морских акваториях может меняться не в пользу Китая в случае возрастания конфликтного потенциала – например, в случае начала конфликта на Тайване.

С другой стороны, вероятные противники (США, Япония, Южная Корея, Вьетнам) традиционно не рассматривают суда спасения подводных лодок как боевые единицы. Поэтому их использование в качестве боевых кораблей может дать возможность воспользоваться эффектом внезапности для нанесения ударов по противнику.

В рамках модернизации судов спасения подводных лодок китайские инженеры проводят комплекс целенаправленных мероприятий по совершенствованию их технического оснащения, что в перспективе расширит спектр решаемых ими задач. Так, в интересах улучшения взаимодействия с подводными лодками на суда уже установлены новые радиолокационные станции (РЛС) национальной разработки, способные на 15% увеличить эффективность зондирования морского дна для поиска подводных лодок и связи с экипажем. С другой стороны, новое оборудование позволяет повысить взаимодействие с разведывательными кораблями типа «Юаньван-3» для решения разведывательных задач.

Принципиально новым аспектом перевооружения судов спасения подводных лодок ВМФ НОАК является возможность их использования для решения задач противолодочной обороны. Пусковые установки для глубоководных аппаратов могут быть модернизированы для запуска торпед китайского производства семейства Yu. Потенциальное оснащение судов автономными необитаемыми аппаратами позволит безопасно для экипажа бороться с морскими минами.

Командование НОАК рассматривает вопрос о вооружении рассматриваемых кораблей морской версией комплексов ПВО ближнего радиуса действия «Хунци-10» (HQ-10), которая может атаковать морские корабли противника и наземные цели. Кроме того, основным вооружением судов для самозащиты может стать противокорабельная ракета «Инцзи-83» (YJ-83) и крылатая ракета «Инцзи-91» (YJ-91). Обе ракеты обладают высокой дальностью и точностью и могут наносить оборонительные удары по объектам противника на большой дальности.

Таким образом, НОАК продолжает иметь на вооружении значительное количество морских судов спасения подводных лодок. Исходя из требований, которые предъявляет военно-политическая обстановка, происходит непрерывная техническая модернизация этих судов, которая направлена на комплексное наращивание их боевых возможностей. После модернизации суда, вероятно, смогут выполнять задачи, свойственные боевым кораблям основных классов. Однако сама эта возможность будет скрыта для сторонних наблюдателей, поскольку решение боевых задач для спасательных судов является несвойственной задачей.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.