Войти
ТАСС

Лукашенко: Запад конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" Зеленского

260
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что украинского лидера часто называют наглым, однако он просто требует от западных партнеров соблюдать договоренности

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Запад уже конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Сегодня уже конфликтует Запад с Украиной <...> . Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут, - сказал Лукашенко. - Вот пожалуйста - Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке <...> . Ходит бедняга с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же Зеленскому".

По словам белорусского лидера, "возникла новая ситуация - и кинули". "Кинули как в Афганистане. За шасси будут цепляться и падать на аэродром", - сказал он. Глава государства отметил, что Зеленского часто называют наглым, однако он просто требует от западных партнеров соблюдать договоренности.

"Накануне войны сели за стол переговоров, и американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь до последнего украинца, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Понятно, почему не поставляют, почему не финансируют. Он от них и требует, только непублично", - сказал Лукашенко.

Он по-прежнему убежден, что участникам конфликта уже пора договариваться. "Эта мерзкая ситуация никому не нужна. И вы знаете, что сегодня Россия готова. И никогда не отказывались от переговоров. Тогда Зеленского сдерживал Запад, сейчас они кивают на Зеленского: "Если он согласится на переговоры, мы тоже готовы", - отметил Лукашенко.

Он также напомнил о конфликте между Зеленским и военными. "Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом", - отметил Лукашенко. По его словам, "самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Россия
США
Украина
Похожие новости
28.08.2023
"Это можно было предотвратить". США обвинили в крахе отношений с Россией
18.01.2022
Foreign Affairs (США): НАТО пора захлопнуть свои двери
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
11.11.2014
Под знаменем евроремонта — часть II
07.11.2014
Бордюжа: ОДКБ решила приостановить усилия по налаживанию диалога с НАТО
22.04.2013
Политика и национальная оборона
09.10.2008
Новое оружие будет!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:48
Кабмин Литвы создаст комиссию по координации приема германской бригады
  • 15.12 09:43
  • 0
Иллюстрированный видеосюжет штурма опорного пункта с использованием БПЛА вертолетного типа
  • 15.12 09:29
  • 57470
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.12 09:26
  • 2
Обновление израильских F-35 ускорили из-за ХАМАС
  • 15.12 09:20
  • 5
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 15.12 09:03
  • 324
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.12 07:50
  • 1
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 15.12 01:43
  • 1
Скорая помощь с ракетным вооружением
  • 14.12 12:06
  • 1
Поставки микроэлектроники из США в Россию растут назло санкциям
  • 14.12 11:34
  • 36
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.12 04:47
  • 1
Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов