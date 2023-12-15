Лукашенко: Запад конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" Зеленского

Президент Белоруссии отметил, что украинского лидера часто называют наглым, однако он просто требует от западных партнеров соблюдать договоренности

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Запад уже конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Сегодня уже конфликтует Запад с Украиной <...> . Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут, - сказал Лукашенко. - Вот пожалуйста - Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке <...> . Ходит бедняга с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же Зеленскому".

По словам белорусского лидера, "возникла новая ситуация - и кинули". "Кинули как в Афганистане. За шасси будут цепляться и падать на аэродром", - сказал он. Глава государства отметил, что Зеленского часто называют наглым, однако он просто требует от западных партнеров соблюдать договоренности.

"Накануне войны сели за стол переговоров, и американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь до последнего украинца, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Понятно, почему не поставляют, почему не финансируют. Он от них и требует, только непублично", - сказал Лукашенко.

Он по-прежнему убежден, что участникам конфликта уже пора договариваться. "Эта мерзкая ситуация никому не нужна. И вы знаете, что сегодня Россия готова. И никогда не отказывались от переговоров. Тогда Зеленского сдерживал Запад, сейчас они кивают на Зеленского: "Если он согласится на переговоры, мы тоже готовы", - отметил Лукашенко.

Он также напомнил о конфликте между Зеленским и военными. "Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом", - отметил Лукашенко. По его словам, "самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать".