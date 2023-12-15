Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат

Картаполов: Госдума планово ведет работу над законом о ЧВК

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.