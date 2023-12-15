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РИА Новости

Госдума работает над законом о ЧВК, сообщил депутат

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /

Картаполов: Госдума планово ведет работу над законом о ЧВК

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планово ведет работу над законом о частных военных компаниях, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - сказал Картаполов. Ранее Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В ходе мероприятия он отметил, что в России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК - это наименование, созданное журналистами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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