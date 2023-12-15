Представители Минобороны России и Пакистана обсудили в Москве военное сотрудничество, Афганистан

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и первый заместитель главы военного ведомства Пакистана Хан Хамуд Уз-Заман провели в Москве заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - говорится в сообщении Минобороны РФ.