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Интерфакс-АВН

Представители Минобороны России и Пакистана обсудили в Москве военное сотрудничество, Афганистан

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Флаги России и Пакистана
Флаги России и Пакистана.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и первый заместитель главы военного ведомства Пакистана Хан Хамуд Уз-Заман провели в Москве заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Афганистан
Пакистан
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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