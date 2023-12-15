Эксперт заявил, что конкретные шаги КНР по Украине отвечают интересам РФ

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что даже "аккуратная и сдержанная" позиция Пекина в публичной риторике соответствует интересам Москвы, поскольку повышает эффективность совместных дипломатических решений

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Китай публично занимает аккуратную позицию на фоне украинского конфликта, однако на практике Москва и Пекин тесно взаимодействуют в сфере безопасности, это замечают на мировой арене. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Выступая на прямой линии и пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин назвал отношения РФ и Китая "одним из существенных гарантов стабильности в мире". Российский лидер также обратил внимание, что Москва и Пекин сотрудничают и в военной, и в экономической, и в гуманитарной областях, но "никаких блоков не создают".

"Важно отметить, что Россия и Китай исключают для себя образование традиционного военно-политического союза, в то же время они взаимодействуют в сфере безопасности. И это, конечно, учитывается всеми другими игроками и влияет на ситуацию в мире", - отметил Кашин.

По словам эксперта, даже "аккуратная и сдержанная" позиция Пекина в публичной риторике соответствует интересам Москвы, поскольку "повышает эффективность наших совместных дипломатических шагов". "Также практические действия Китая таковы, что способствуют укреплению позиций России в контексте СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС). Это расширение экономического сотрудничества и расширение поставок необходимых для развития российской промышленности", - пояснил аналитик.

"В военном отношении, хотя у нас нет союза, у нас есть постоянное тесное взаимодействие, - продолжил он. - Это совместные учения, совместные операции в разных частях мира, а также взаимодействие в сфере военных технологий, технологии двойного назначения. То есть, хотя фактически юридического документа нет, но имеется существенное наполнение".

Кашин также отметил, что у России и Пекина есть система тесного согласования внешнеполитических действий в формате консультаций как на уровне МИД, так и между советами безопасности. "То есть мы по большому числу тем координируем свои внешнеполитические позиции. Да и китайцы сами подчеркивают важность этого взаимодействия для них, отношениям с Россией уделяется очень большое внимание", - заключил эксперт.