Кулеба признал, что скептики оказались правы насчет контрнаступления Киева

При этом, по словам главы МИД Украины, неудавшееся контрнаступление было лишь одной из фаз длительного конфликта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Скептицизм относительно контрнаступления Киева оказался оправданным, начавшаяся вслед за ним фаза конфликта "является нелегкой для Украины и ее партнеров". Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Policy.

"Скептики правы в том, что наше недавнее контрнаступление не достигло быстрых успехов в освобождении занятых территорий", - отметает он.

Кулеба при этом утверждает, что неудавшееся контрнаступление было лишь одной из фаз длительного конфликта, но признает, что и новый этап является нелегким, так что теперь относительно планов Киева вновь звучат скептические заявления. Они касаются достижимости целей Киева по возвращению территорий, а также дороговизны поддержки украинских сил, "которая не может продолжаться бесконечно", продолжил министр.

В то же время Кулеба высказался за продолжение поддержки со стороны Запада, несмотря на рост скептических настроений у партнеров Киева. "Мы не должны позволить этому направить наш процесс принятия решений и нашу общую стратегию на катастрофический курс", - добавил он.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.