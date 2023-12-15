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Интерфакс-АВН

Финляндия откроет для войск США 15 районов

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Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson

Хельсинки. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Финляндия откроет для войск США 15 военных районов, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen).

Глава оборонного ведомства и министр иностранных дел Элина Валтонен (Elina Valtonen) прокомментировали на пресс-конференции одобренное в четверг правительством соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и Соединенными Штатами, которое планируется подписать в США в будущий понедельник.

"Соглашение о сотрудничестве в области обороны не будет официально утверждено до тех пор, пока оно не будет рассмотрено парламентом", - подчеркнул Хяккянен.

Как отмечали министры, соглашение будет способствовать оборонному сотрудничеству и проведению учений между Финляндией и Соединенными Штатами. Например, больше не будет необходимости договариваться обо всех перебросках войск или техники на высоком уровне, как это было до сих пор.

DCA также включает в себя согласованные районы, где американские солдаты могут действовать и где Соединенные Штаты могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику.

Хяккянен отказался перечислять их более подробно.

В этих военных районах также будут объекты, доступные только Соединенным Штатам.

В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.

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