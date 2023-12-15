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ТАСС

Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов

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Артем Жога
Артем Жога.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Глава Народного совета ДНР объяснил, что инициатива призвана поддержать и социализировать военнослужащих после окончания военных действий

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога намерен создать на базе подразделения "Спарта" учебный центр по подготовке военных специалистов.

Ранее в ходе пресс-конференции и прямой линии президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на важности вопроса социализации участников боевых действий и обязательного предоставления им статусов участников боевых действий.

"В моих планах - создать на базе батальона "Спарта" полноценный учебно-тренировочный центр. В нем уже в мирное время будут готовить специалистов военных профессий, которые одновременно смогут заниматься и просветительской работой в молодежной среде", - сказал Жога в беседе с ТАСС.

Глава Народного совета ДНР объяснил, что инициатива призвана поддержать и социализировать военнослужащих после окончания военных действий. Он также указал на важность предоставления бойцам статуса ветеранов боевых действий и большом объеме работы, которая делается в этом направлении.

Артем Жога является отцом Героя России Владимира Жоги (позывной Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Артем Жога возглавил батальон "Спарта", который с 2014 года принимает участие в боях за освобождение Донбасса. Также является членом наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". 

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Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
15.12.2023 07:50
За пределы 1000км от АТАКМС перебраться, желательно в Питер, город подходящий типа награда за СВО и терпение тяжелой жизни в ЛНР/ДНР. Культурный центр РФ превратить в патриотический.
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