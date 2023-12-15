ЦАМТО, 14 декабря. Эстония отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму 80 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 14 декабря министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Последний пакет помощи включает, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и морскую технику, а также водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет 80 млн. евро", – сказал Х.Певкур на пресс-конференции правительства, добавив, что точный объем и детали поставок не разглашаются по соображениям безопасности.

По его словам, предоставление Украине очередного пакета военной помощи не нанесет ущерба обороноспособности Эстонии, поскольку "страна пополнит необходимые запасы".

Начиная с 2022 года, Эстония предоставила Украине, с учетом последнего пакета, военную помощь почти на 500 млн. евро, или около 1,4% от ВВП республики, отмечает Минобороны.