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ЦАМТО

МНО Филиппин продолжает финансировать поставку комплексов "Брамос"

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BrahMos Aerospace
BrahMos Aerospace.
Источник изображения: Евгений Пахомов/ ТАСС

ЦАМТО, 14 декабря. Министерство бюджета и управления Филиппин выделило третий транш в размере 5,67 млрд. филипп. песо (около 101 млн. долл.) на приобретение ракетных комплексов береговой обороны "Брамос" индийского производства для ВМС страны.

По информации филиппинского агентства PNA, специальное распоряжение о выделении средств (SARO) BMB-D-23-0026645 от 11 декабря предполагает направление Министерству национальной обороны для реализации закупок в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" 11,39 млрд. филиппинских песо, в т.ч. 5,67 млрд. филипп. песо на приобретение систем "Брамос".

Данная сумма также включает финансирование второго этапа проекта приобретения дополнительных самолетов ВТА (C-130J) и патрульных самолетов дальнего действия для ВВС Филиппин на сумму 3,330 млрд. филиппинских песо и 2,390 млрд. филиппинских песо, соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Делфин Лорензана 31 декабря 2021 года подписал "уведомление о присуждении контракта" компании BrahMos Aerospace Private Ltd на поставку противокорабельных ракетных систем берегового базирования в рамках межправительственного соглашения.

Стоимость заказа составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. филипп. песо). По соглашению с правительством Индии ВМС Филиппин будут поставлены три батареи комплексов береговой обороны на базе крылатой ракеты "Брамос", совместно разработанной Индией и Россией. Пакет поставки также будет включать обучение операторов и обслуживающего персонала, сопутствующую интегрированную логистическую поддержку.

Комплексы поступят на вооружение полка береговой обороны морской пехоты Филиппин. Система обеспечит возможность поражения противника в исключительной экономической зоне Филиппин.

В декабре 2021 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило два специальных распоряжения о выделении средств (SARO) в размере 1,3 и 1,53 млрд. филипп. песо на оплату программы поставки системы. Официальный контракт на приобретение комплексов МНО Филиппин подписало с российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace 28 января 2022 года.

Филиппины стали первым зарубежным государством, закупившим ракетную систему "Брамос". Разработчики рассчитывают, что сделка с Филиппинами позволит открыть дорогу для продаж "Брамос" другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму и Индонезии.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "Брамос" разработана предприятием BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.

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Вьетнам
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Индонезия
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Филиппины
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C-130
PJ-10 Brahmos
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BrahMos Aerospace
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