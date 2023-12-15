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РИА Новости

В ВС России набрали 486 тысяч добровольцев

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Журналисты в зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты в зале перед началом совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: в день добровольцами приходят 1,5 тысячи человек

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тысяч добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", - сказал Путин, подводя итоги года.

Путин отметил, что количество добровольцев превзошло ожидания. "Планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим, а приняли 486 тысяч добровольцев", - сказал он.

"1,5 тысячи ежедневно по всей стране", - сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.

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