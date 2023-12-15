Путин: практически все российские бронемашины оснащаются системой РЭБ "Лесочек"

Президент заявил об этом, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько о наращивании поставок дронов в российские войска

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Практически все российские бронемашины в настоящее время оснащаются системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лесочек". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Вы знаете: и в системах РЭБ многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия, может быть, даже лучше меня. "Лесочек" - новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется", - сказал он, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько о наращивании поставок дронов в российские войска.