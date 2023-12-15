США заморозили сделку по передаче Израилю винтовок M16 для израильских поселенцев

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Соединенные Штаты снова отложили передачу Израилю обещанных винтовок M16, в Пентагоне опасаются новых нападений израильских поселенцев на палестинское население. Об этом сообщает Axios.

По данным американского издания, ссылающегося на двух высокопоставленных чиновников, США задерживают передачу Израилю 24 тысяч автоматических винтовок, заказанных израильским правительством. По словам чиновников, американцы опасаются, что наиболее радикально настроенные израильские поселенцы, занявшие палестинские земли, могут применить оружие против палестинцев.

Администрация Байдена снова задерживает выдачу лицензий на продажу более 20 тыс. винтовок американского производства Израилю из-за опасений по поводу нападений радикальных израильских поселенцев против палестинского гражданского населения

- пишет издание.

В Конгрессе США требуют гарантий от Тель-Авива, что данное оружие не будет передано радикалам или различным околовоенным организациям Израиля, которые выступают против палестинцев. Израиль пока никаких гарантий дать не может, а возможно и не собирается. Так что пока сделка заморожена.

Нам нужно больше гарантий со стороны Израиля относительно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения агрессивных поселенцев и гарантировать, что никакое новое американское оружие не достигнет поселенцев в Израиле

- заявили в Конгрессе.