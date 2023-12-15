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ТАСС

Путин заявил, что у ВСУ с контрнаступлением не получилось "нигде ничего"

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент назвал попытку ВСУ прорваться на левый берег Днепра последней попыткой контрнаступления

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с контрнаступлением не добились никаких результатов ни на одном из участков, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось", - сказал он, отвечая на вопрос военкора Николая Долгачева.

Президент назвал попытку ВСУ прорваться на левый берег Днепра последней попыткой контрнаступления.

"По поводу Крынок. <…> Последняя попытка, на сегодняшний день по крайней мере выглядит как последняя, прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. На этом участке ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку берега, для того чтобы сохранить наших ребят и не подвергать их излишнему риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки", - сказал он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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