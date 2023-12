Украине грозит не патовая ситуация: ей грозит разгром

WP: главным преимуществом Путина на Украине назвали стратегическое терпение

ВСУ ждет разгром, поскольку на Западе все меньше ресурсов и желания их поддерживать, пишет WP. Поражение Украины ударит по престижу и авторитету США и Европы, пугает западных читателей автор материала.

Париж – О тщательно скрываемой и немыслимой развязке в вооруженном конфликте между Украиной и Россией вдруг заговорили вслух и вполне отчетливо: Киев может потерпеть поражение, и тогда начнется невообразимая бойня со страшными последствиями.

То, что судьба Украины повисла на волоске, объясняется не только ее неспособностью вернуть территории, на которых прочно закрепились российские войска. И не тем, что администрация Байдена тянет с поставками на Украину необходимого ВСУ оружия. И даже не тем, что Россия имеет преимущество как в живой силе, так и в ресурсах.

Такая опасность проистекает из двух непосредственных причин. Причина первая – это нежелание республиканцев из палаты представителей продолжать предоставление американской помощи. Законодатели из Великой старой партии поставили будущие пакеты военной помощи в зависимость от решения никак не связанного с этим вопроса о пресечении незаконных переходов мигрантами южной границы США. Вторая причина – это венгерский премьер-министр Виктор Орбан, ставший "троянским конем" Владимира Путина и препятствующий предоставлению помощи из Евросоюза.

Республиканцы в палате представителей не дают администрации Байдена протолкнуть запрос на 61 миллиард долларов, позволяющий предоставить Киеву оружие и другую важную помощь, без которой он не сможет удержать линию обороны против российских войск. Орбан, пользуясь правом вето Венгрии как члена ЕС, блокирует бюджетную помощь в размере 54 миллиарда долларов, которая позволила бы Украине расплачиваться по счетам вплоть до конца 2027 года. А еще он препятствует переговорам, цель которых – со временем подвести Украину к вступлению в ЕС, где сейчас 27 стран-членов.

Без таких вливаний денежных средств, оружия и боеприпасов вряд ли удастся сохранить даже то разочаровывающее статус-кво, что сложилось в уходящем году, когда Украина не сумела освободить захваченные территории.

Главный помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал на прошлой неделе на форуме в Вашингтоне о существовании "большого риска" того, что украинская армия "проиграет эту войну".

Такое заявление должно было стать мощной встряской для политического руководства по обе стороны Атлантики. Главнокомандующий украинской армией в прошлом месяце публично предупредил, что опасность заключается не только в тупиковой ситуации. Угроза состоит в том, что ВСУ, испытывая нехватку боевой техники и боеприпасов, будут вынуждены отойти назад, чтобы сократить растянутую линию обороны, и оставят большую территорию.

"Это будет возврат к самому мрачному периоду конфликта", – сказал мне немецкий эксперт по Украине Нико Ланге (Nico Lange).

Очень важно задуматься о том, что означает поражение Украины. Это будет в равной степени стратегическая катастрофа для США и их союзников по НАТО и мрачная картина ужаса для Украины. Этот двойной, но в равной степени страшный катаклизм разыграется в разных временных рамках.

Полный крах украинской армии маловероятен, по крайней мере, в ближайшие месяцы. ВСУ по-прежнему вполне управляемы и хорошо мотивированы. И они разумно используют оружие и боевую технику, готовясь к ее нехватке. Но в равной степени маловероятно прекращение огня с Россией в результате переговоров с сохранением существующей линии фронта. Верить в такой довольно утешительный исход – значит недооценивать Путина.

Давая на прошлой неделе интервью агентству AFP, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова повторила, что Кремль настаивает на "выводе" украинских войск с вошедших в состав России территорий, а также на "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Переводим: прекращайте воевать, отступайте.

Аналитический центр Институт изучения войн (Institute for the Study of War) на этой неделе отметил в своей аналитической оценке: "Россия не намерена добросовестно вести серьезные переговоры с Украиной… а переговоры на российских условиях равноценны полной капитуляции Украины и Запада" (Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, а утверждения о "недобросовестности" российской стороны – любимая тема западных СМИ – прим. ИноСМИ).

На самом деле, главное преимущество Путина – это стратегическое терпение, то есть, способность выжидать и дожидаться того момента, когда у Запада иссякнет политическая воля и ресурсы для поддержки Украины. Он считает, что в итоге Украина будет вынуждена капитулировать.

Если он прав, то такая развязка наступит быстрее в случае отказа конгресса и Евросоюза утвердить новую помощь. Правительство Украины лишится возможности предоставлять даже самые элементарные услуги, а армия будет испытывать усиливающуюся нехватку артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны и прочей боевой техники. И без того сильно потрепанные войска первого эшелона еще больше ослабнут.

Столь мрачный сценарий станет сокрушительным ударом по престижу и авторитету Запада. Он покажет, насколько пусты и бессодержательны его обещания поддерживать Украину "сколько потребуется".

Провал такого масштаба, не говоря уже о военном поражении Украины, будет иметь намного более серьезные и длительные последствия, чем неспособность Киева прорвать российскую оборону. Начнется новая эпоха агрессий авторитарных государств, которые ослабленные демократии будут не в силах остановить.

Автор: Ли Хокстадер (Lee Hockstader)