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ТАСС

Spiegel: Бундесверу придется из спецфонда финансировать поставки оружия Киеву

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Современные пулеметы бундесвера – MG3
Современные пулеметы бундесвера – MG3.
Источник изображения: invoen.ru

Как сообщило издание, такой договоренности достигли на переговорах по госбюджету на 2024 год

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии вопреки обещаниям решило рефинансировать поставки оружия Украине из специального фонда, созданного для модернизации собственных вооруженных сил. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, такой договоренности достигли на переговорах по госбюджету на 2024 год канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. "Расходы по пополнению [арсеналов] впредь будут финансироваться из спецфонда Бундесвера", - приводит издание выдержки из служебного документа Минфина. Только в следующем году на эти цели планируется потратить примерно €520 млн. Ранее сообщалось о том, что все средства из спецфонда уже заложены на реализацию конкретных проектов.

Как передает портал, оппозиция обвинила правящую коалицию (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) в нарушении обязательств перед Бундесвером. Как обратил внимание член комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенс (Христианско-демократический союз), раньше власти заверяли, что закупки оружия взамен переданного Украине будут осуществляться из других источников. "Теперь же все системы должны финансироваться из и так безнадежно раздутого специального фонда Бундесвера", - заметил депутат. По его мнению, для правящей коалиции Вооруженные силы ФРГ не являются приоритетом.

В конце февраля 2022 года Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера объемом €100 млрд. Эти средства предназначены для инвестиций и проектов в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. 

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