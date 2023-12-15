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Военное обозрение

Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть процесс обустройства инженерными подразделениями ВСУ и задействованными для этого гражданскими подрядчиками линий обороны в Черниговской области.

Судя по опубликованным кадрам, в приграничных районах Черниговской области осуществляется рытье траншей при помощи экскаваторов, а также устанавливаются линии так называемых "зубов дракона", предназначенных для потенциального сдерживания наступления с использованием бронетехники.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По словам украинского генерала Наева, под чьим руководством возводятся оборонительные линии, таким образом в Черниговской области предполагается оборудовать две линии обороны.

При этом, не указывается участок, на котором боевики киевского режима намерены обустроить оборонительные укрепления, однако Черниговская область имеет общую границу как с Россией, так и с Белоруссией.

В случае возникновения угрозы наступления ВС РФ на севере подконтрольной киевскому режиму территории, командование ВСУ планирует направить на подготовленные рубежи обороны дополнительные силы.

В связи с проведением работ по обустройству оборонительных рубежей, украинское политическое руководство пытается выпросить у своих западных кураторов дополнительное финансирование. При этом предполагается сделать этот проект максимально долгосрочным, чтобы успеть, как это принято на Украине, "распилить" на строительстве как можно больше западных денег.

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