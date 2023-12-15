Аргентина передаст Украине два вертолета Ми-171Е

ЦАМТО, 14 декабря. Военно-воздушные силы Аргентины планируют передать Украине два транспортных вертолета Ми-171Е (б.н. H94 и H95), приобретенных в России в сентябре 2010 года.

Как сообщает Pucara Defensa, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Буэнос-Айрес президента Украины Владимира Зеленского для участия в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Напомним, что контракт на поставку двух российских вертолетов Ми-171Е ВС Аргентины был подписан Министерством обороны Аргентины с "Рособоронэкспортом" в конце августа 2010 года в Буэнос-Айресе. Это первая закупка Аргентиной техники российского производства. Стоимость продажи оценивалась в 20 млн. евро. Контракт также предусматривал обучение аргентинских летчиков и технических специалистов. При покупке был предусмотрен опцион еще на три машины, который так и не был реализован.

В Аргентину вертолеты были доставлены 25 ноября 2011 года. Новые вертолеты, а также вспомогательное оборудование были доставлены в Аргентину на борту самолета Ан-124. Основной задачей вертолетов Ми-171Е являлось снабжение аргентинских станций в Антарктике, а также выполнение поисково-спасательных задач. Для этого оба вертолета получили яркую оранжево-белую окраску. Машины были оснащены спасательными подъемниками.

На данный момент оба вертолета выведены из эксплуатации. В августе 2020 года посол южноамериканской страны в Москве Рикардо Лагорио подтвердил, что в начале года один из вертолетов достиг своего предела до проведения плановой дефектации, второй достигнет данного срока через несколько месяцев. Заключение контракта на проведение плановых работ по техническому обслуживанию было отложено из-за пандемии COVID-19, а впоследствии и в связи с санкциями со стороны США против России.

Как отмечает Pucara Defensa, США давно настаивали на передаче Аргентиной двух Ми-171Е в дар Киеву, однако прежнее аргентинское правительство выступило против этого.

На данный момент ведутся переговоры об условиях компенсации аргентинской стороне за бесплатную передачу вертолетов Киеву. Официальное заявление по этому поводу должно быть сделано в ближайшие дни. США предложили включить остаточную стоимость вертолетов в перерасчет первых платежей за покупку Буэнос-Айресом истребителей F-16 из наличия ВВС Дании.