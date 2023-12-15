Войти
ЦАМТО

Аргентина передаст Украине два вертолета Ми-171Е

298
0
0
Ми-171Е ВВС Аргентины
Ми-171Е ВВС Аргентины.
Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

ЦАМТО, 14 декабря. Военно-воздушные силы Аргентины планируют передать Украине два транспортных вертолета Ми-171Е (б.н. H94 и H95), приобретенных в России в сентябре 2010 года.

Как сообщает Pucara Defensa, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Буэнос-Айрес президента Украины Владимира Зеленского для участия в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Напомним, что контракт на поставку двух российских вертолетов Ми-171Е ВС Аргентины был подписан Министерством обороны Аргентины с "Рособоронэкспортом" в конце августа 2010 года в Буэнос-Айресе. Это первая закупка Аргентиной техники российского производства. Стоимость продажи оценивалась в 20 млн. евро. Контракт также предусматривал обучение аргентинских летчиков и технических специалистов. При покупке был предусмотрен опцион еще на три машины, который так и не был реализован.

В Аргентину вертолеты были доставлены 25 ноября 2011 года. Новые вертолеты, а также вспомогательное оборудование были доставлены в Аргентину на борту самолета Ан-124. Основной задачей вертолетов Ми-171Е являлось снабжение аргентинских станций в Антарктике, а также выполнение поисково-спасательных задач. Для этого оба вертолета получили яркую оранжево-белую окраску. Машины были оснащены спасательными подъемниками.

На данный момент оба вертолета выведены из эксплуатации. В августе 2020 года посол южноамериканской страны в Москве Рикардо Лагорио подтвердил, что в начале года один из вертолетов достиг своего предела до проведения плановой дефектации, второй достигнет данного срока через несколько месяцев. Заключение контракта на проведение плановых работ по техническому обслуживанию было отложено из-за пандемии COVID-19, а впоследствии и в связи с санкциями со стороны США против России.

Как отмечает Pucara Defensa, США давно настаивали на передаче Аргентиной двух Ми-171Е в дар Киеву, однако прежнее аргентинское правительство выступило против этого.

На данный момент ведутся переговоры об условиях компенсации аргентинской стороне за бесплатную передачу вертолетов Киеву. Официальное заявление по этому поводу должно быть сделано в ближайшие дни. США предложили включить остаточную стоимость вертолетов в перерасчет первых платежей за покупку Буэнос-Айресом истребителей F-16 из наличия ВВС Дании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Ан-124
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.05.2018
Спрос на взлете
26.09.2011
"Проигрыш тендера нельзя считать потерей: как потерять то, чего еще нет в кармане?"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:48
Кабмин Литвы создаст комиссию по координации приема германской бригады
  • 15.12 09:43
  • 0
Иллюстрированный видеосюжет штурма опорного пункта с использованием БПЛА вертолетного типа
  • 15.12 09:29
  • 57470
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.12 09:26
  • 2
Обновление израильских F-35 ускорили из-за ХАМАС
  • 15.12 09:20
  • 5
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 15.12 09:03
  • 324
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.12 07:50
  • 1
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 15.12 01:43
  • 1
Скорая помощь с ракетным вооружением
  • 14.12 12:06
  • 1
Поставки микроэлектроники из США в Россию растут назло санкциям
  • 14.12 11:34
  • 36
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.12 04:47
  • 1
Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов